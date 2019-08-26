Скорость вымирания растений на Земле достигла трёхсотлетнего рекорда

Люди стали угрозой для других видов почти с самого начала своего появления. Известно, что Homo Sapiens ответственны за несколько крупных волн вымирания. Сейчас планету накрывает уже шестой такой волной.

Учёные оценили скорость вымирания растений в различных регионах Земли. Конечно же, оказалось, что темпы вымирания варьируются от региона к региону (например, в климате средиземноморского типа это происходит быстрее). Всего исследователи рассмотрели 291 случай вымирания. Они уточняют, что почти в 350 раз темпы были превышены только в пиковые периоды. И это в сравнении со средним историческим показателем.

Основной причиной исчезновения видов оказались деятельность человека, в частности сельское хозяйство и урбанизация.

С полной статьёй учёных можно ознакомиться по этой ссылке.