Скорость Wi-Fi в российском метро увеличат

В заявлении указано, что развёртывание бесплатной сети Wi-Fi на всех линиях московского метро было завершено пять лет назад. Сообщается, что 2019 году сеть MT_FREE обеспечила бесплатной связью 9,4 млн уникальных пользователей. В среднем же пассажиры подключаются к сети 2,3 млн раз в день.

В этом году власти намерены завершить начатую несколько лет назад модернизацию инфраструктуры. В рамках этого проекта будет установлено радиооборудование, обеспечивающее скорость передачи данных до 200 Мбит/с. Увеличение ёмкости канала повысит стабильность работы сети и нижнюю границу скорости в час пик.