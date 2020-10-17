Скоростные тоннели Илона Маска получили ограничения на число пассажиров

Всё дело в правилах пожарной безопасности. Скоростная система с электромобилями не сможет перевозить столько пассажиров, сколько было обещано. На одной из трёх запланированных станций максимальный пассажиропоток не должен превышать 800 человек в час. Если такие же ограничения будут действовать на всех станциях, то скоростная система сможет перевозить 1200 человек в час вместо обещанных 4400.

При этом The Boring Company заключила с государственным агентством LCVCA контракт, согласно которому компания получит больше денег, если сможет перевезти больше пассажиров. Если цели контракта будут не достигнуты, то The Boring Company недополучит $13,2 млн из общего бюджета проекта.