Скотч не помог устранить утечку воздуха на МКС

Как пишет «РИА Новости», заклейка скотчем района стыковочного узла в отсеке «Звезда» не привела к успеху. Давление в отсеке продолжает снижаться.

Идея со скотчем возникла у подмосковного центра управления полётами. Вчера, в четверг, специалисты попросили космонавта Ивана Вагнера «максимально заклеить скотчем» протечку.

По информации космонавта, утром в пятницу давление в отсеке с утечкой составило 715 миллиметров ртутного столба. Накануне оно было равно 732 миллиметрам.

Специалисты считают, что утечка не представляет опасности для экипажа МКС, но представитель Роскосмоса уже заявил, что если проблема не будет устранена за определённое время, на станцию придётся отправлять воздух.