Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2025, 02:15
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Скрытая геометрия оказалась полезной для мозга, климата и ИИ

Каким образом
Новое исследование, проведенное под руководством профессора Джинестры Бьянкони из Лондонского университета королевы Марии, показывает, как скрытая структура сложных систем — мозга, климата и искусственного интеллекта — влияет на их «поведение». Исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, представляет «топологическую динамику высшего порядка» — новую область, которая объясняет, как взаимодействие, выходящее за рамки простых связей, формирует эти системы.
Скрытая геометрия оказалась полезной для мозга, климата и ИИ
© Daniele Levis Pelusi

Вместо парных связей многие системы опираются на взаимодействие нескольких тел. Объединив топологию (изучение геометрических структур) с нелинейной динамикой, исследователи обнаружили, что эти взаимодействия влияют на синхронизацию, формирование паттернов и обработку информации. Например, в мозговой активности и климатических паттернах топологические структуры помогают организовать сложное поведение.

Один из ключевых выводов состоит в том, что определенные топологические особенности, такие как «дыры» в сетях, могут локализовать динамические состояния — потенциально полезные для хранения информации или улучшения адаптивности ИИ. Исследование также предполагает, что концепции квантовой физики и топологии могут вдохновить на создание более эффективных алгоритмов машинного обучения.