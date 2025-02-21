Скрытая геометрия оказалась полезной для мозга, климата и ИИ

Вместо парных связей многие системы опираются на взаимодействие нескольких тел. Объединив топологию (изучение геометрических структур) с нелинейной динамикой, исследователи обнаружили, что эти взаимодействия влияют на синхронизацию, формирование паттернов и обработку информации. Например, в мозговой активности и климатических паттернах топологические структуры помогают организовать сложное поведение.

Один из ключевых выводов состоит в том, что определенные топологические особенности, такие как «дыры» в сетях, могут локализовать динамические состояния — потенциально полезные для хранения информации или улучшения адаптивности ИИ. Исследование также предполагает, что концепции квантовой физики и топологии могут вдохновить на создание более эффективных алгоритмов машинного обучения.