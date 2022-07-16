"Скрытое сознание" помогло сделать прогноз выхода из комы

Полученные результаты свидетельствуют о том, что анализ мозговых волн может полностью изменить методы ведения пациентов с острой черепно-мозговой травмой, не реагирующих на происходящее.

"Одна из самых сложных задач в отделении интенсивной терапии - определить, есть ли вероятность выздоровления у пациента с черепно-мозговой травмой, не реагирующего на окружающую среду”, - говорит руководитель исследования Ян Клаассен

В предыдущем исследовании Клаассен и его коллеги обнаружили, что хотя многие пациенты с черепно-мозговыми травмами не могут физически реагировать на словесные команды, некоторые из них генерируют мозговые волны в ответ на эти команды, что свидетельствует о наличии у них определенного уровня сознания.

В новом исследовании ученые задались вопросом, может ли наличие скрытого сознания достоверно предсказать, у каких пациентов наступит значимое выздоровление в течение следующих 12 месяцев. Из 193 пациентов скрытое сознание было обнаружено у 27 (14%). У пациентов со скрытым сознанием темпы восстановления были стабильно выше и быстрее, чем у пациентов без скрытого сознания. В течение одного года 41% пациентов со скрытым сознанием полностью восстановились, по сравнению с 10% пациентов без скрытого сознания. У большинства пациентов со скрытым сознанием улучшение наступило через три месяца, в то время как у пациентов без скрытого сознания, которые выздоровели, признаки улучшения наблюдались гораздо дольше.