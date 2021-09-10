Скрытые последствия коронавируса научились определять по роговице глаза

Как пишет издание «Известия», у части людей, перенёсших инфекцию, через месяц снижается число нервных волокон в роговице глаза, а также а изменяется плотность дендритных клеток на её поверхности. Эти изменения сохранялись в течение трёх месяцев. Учёные считают, что они могут быть доказательством неврологических осложнений длительного COVID-19. Наиболее явной была связь между потерей нервных волокон роговицы и тяжестью длительного заболевания с невропатической болью и скелетно-мышечными симптомами.

Исследователи увидели изменения благодаря микроскопу с оригинальной конструкцией и высоким разрешением. Использовали метод микроструктурного и клеточного обследования тканей роговицы.

Учёные призвали применять конфокальную микроскопию роговицы у пациентов. Так можно будет на ранних стадиях обнаружить развитие неврологического дефицита.