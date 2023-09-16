Скутер Honda из 80-х вернулся и электрифицировался

Скутер Honda из 80-х вернулся и электрифицировалсяПо цене менее $995
Компания Honda, отдавая дань ностальгии, выпускает полностью электрический складной скутер Motocompacto, вдохновленный скутером Honda Motocompo 80-х годов.
Компактное транспортное средство складывается, напоминая небольшой стол с колесами, и может быть легко трансформировано в скутер путем выдвижения руля, сиденья и заднего колеса. Несмотря на легкую алюминиевую раму и колеса, вес Motocompacto составляет 41 кг, что ставит его в одну весовую категорию с обычными электросамокатами. Запас хода составляет до 19 км, а подзарядка занимает 3,5 часа.
Этот скутер предназначен для легкой транспортировки в автомобиле или общественном транспорте и ориентирован на городских жителей.
Honda планирует выпустить Motocompacto в ноябре по цене «менее 995 долларов».