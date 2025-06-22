Скворцова: Россия может создавать любые вакцины

«Мы имеем все стандартизованные технологические платформы для возможности создания любых вакцин», — подчёркивает Скворцова.

Так, по просьбе президента Никарагуа агентство разрабатывает вакцину от лихорадки Денге — тяжёлого вирусного заболевания, опасного для жителей Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Создание такой вакцины — сложная задача. Причина в том, что вирус Денге существует в четырёх основных разновидностях. Если вакцина не охватывает их все, у привитых людей может возникнуть опасная реакция — организм станет восприимчивее к болезни. Ранее такие случаи уже приводили к смертям среди детей.

Чтобы избежать этих последствий, два научных центра ФМБА разработали разные версии вакцины. В них используются участки вируса, общие для всех четырёх штаммов. Это повышает шансы сделать препарат одновременно эффективным и безопасным.

Скворцова подчеркнула, что такие проекты — пример того, как российская наука может решать важные международные задачи.

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