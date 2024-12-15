SkyDefense создала ИИ-перехватчик дронов, который выглядит как истребитель

Длиной всего 1,8 м и размахом крыльев 1,5 м, он оснащен электрическими реактивными двигателями, способными развивать скорость более 322 км/ч. CobraJet использует электрические турбины для создания тяги, имитируя передовые подъемные системы VTOL, разработанные такими компаниями, как Lockheed Martin.

Этот беспилотный перехватчик, как утверждается, обладает стелс-функциями, включая низкую инфракрасную сигнатуру и «помехозащищенную» связь. Он может работать днем и ночью в экстремальных условиях, таких как песок, соленая вода и пыль. В арсенале CobraJet — 30-мм ракета VIPER, способная нейтрализовать дроны кинетическим ударом или электрошоком.

Несмотря на заявления, текущее состояние CobraJet остается тайной, есть только цифровые рендеры и обещания. Компания намерена представить CobraJet во втором квартале следующего года.