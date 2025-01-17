Опубликовано 17 января 2025, 05:151 мин.
Skyryse сделала взлет вертолета очень простым — достаточно одной рукиОдно движение пальцем
Skyryse совершила прорыв в вертолетном спорте, сделав взлет таким же простым, как нажатие кнопки. Новая система компании, SkyOS, позволяет пилоту управлять процессом одним движением руки, устраняя необходимость в сложных элементах управления.
© Skyryse
Вертолеты используются с 1939 года, но их эксплуатация сложна и требует от пилота большого внимания и координации. Традиционно пилотам приходится управлять различными рычагами, педалями и стиками, чтобы управлять полетом.
Новая технология компании Skyryse упрощает все это. Их SkyOS позволяет взлетать и зависать с минимальными усилиями и без традиционных средств управления. Испытательный полет, в котором использовался серийный вертолет, доказал, что даже пилоты с небольшим опытом теперь могут легко управлять летательным аппаратом.
Конструкция Skyryse может быть установлена на любой существующий вертолет, предлагая «более безопасный и менее напряженный способ управления».
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