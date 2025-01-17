Новая технология компании Skyryse упрощает все это. Их SkyOS позволяет взлетать и зависать с минимальными усилиями и без традиционных средств управления. Испытательный полет, в котором использовался серийный вертолет, доказал, что даже пилоты с небольшим опытом теперь могут легко управлять летательным аппаратом.

Конструкция Skyryse может быть установлена на любой существующий вертолет, предлагая «более безопасный и менее напряженный способ управления».