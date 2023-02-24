Слабительные повышают риск развития деменции на 50%

По данным учёных, регулярное использование слабительных увеличивает вероятность снижения когнитивных функций на 50%. Отмечается, что это исследование имело огромный размах и охватило более полумиллиона человек в течение десятилетнего периода.

Исследователи предположили, что лекарства воздействуют на кишечные бактерии таким образом, что это способствует выработке токсинов в нервной системе. В среднем за десять лет у 218 человек, регулярно употреблявших слабительные (1,3%), развилась деменция. У 1969 нерегулярно принимавших такие препараты (0,4%) тоже развилась деменция.