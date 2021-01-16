Следователь из России хотела допросить 43 тысячи зрителей YouTube-канала

Как пишет «Роскомсвобода», следовательница попросила «провести розыскные мероприятия» в отношении 43 386 зрителей. Начальник УМВД по Красногорску должен был «обеспечить явку» пользователей YouTube в городской отдел Следственного комитета. Начальник отдела уголовного розыска сказал следовательнице, что полицейские не смогли установить «конкретных лиц», которые смотрели ролик.

Издание «Роскомсвобода» напомнило, что Михаил Шендаков регулярно участвует в стримах на YouTube-канале «Советское телевидение», где высказывается на различные темы. За одну из речей отставного полковника судят по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму в интернете).