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Следственный комитет проверит сервис доставки Delivery Club из-за бессрочной забастовки курьеров
И попытается помочь работникам компании получить свои деньги
На сайте следственного комитета Москвы появилось сообщение о том, что ведомство займется проверкой сервиса доставки еды Delivery Club из-за бессрочной забастовки курьеров, которые требуют выплату зарплат за 2 месяца.
Так, глава следственного комитета столицы Андрей Стрижов выдал приказ сотрудникам ведомства выехать в Delivery Club для личной беседы с курьерами. По его словам, делается это для того, чтобы выяснить обстоятельства случившегося, после чего уже сделать все от них зависящее для того, чтобы компания выплатила долг.
”Часть из них (курьеров Delivery Club -прим. редакции) уже лишилась жилья, ночует в парках Москвы и подъездах домов. У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство!”, - заявили чуть ранее в профсоюзе “Курьер”.