Следственный комитет проверит сервис доставки Delivery Club из-за бессрочной забастовки курьеров

Так, глава следственного комитета столицы Андрей Стрижов выдал приказ сотрудникам ведомства выехать в Delivery Club для личной беседы с курьерами. По его словам, делается это для того, чтобы выяснить обстоятельства случившегося, после чего уже сделать все от них зависящее для того, чтобы компания выплатила долг.

”Часть из них (курьеров Delivery Club -прим. редакции) уже лишилась жилья, ночует в парках Москвы и подъездах домов. У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство!”, - заявили чуть ранее в профсоюзе “Курьер”.