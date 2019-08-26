Следующего президента России могут разрешить выбирать онлайн

Онлайн-голосование пройдёт в трёх округах Москвы: №1 (Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново). Если всё завершится удачно, то цифровые избирательные участки появятся и на выборах президента и депутатов Госдумы через пять лет.

«Мы учтём необходимые доработки и в принципе к какому-нибудь 2024 году можно провести эксперимент уже на общефедеральных выборах», — рассказали в Общественной палате.

Стоит отметить, что недавно один из разработчиков проверил надёжность российской системы электронного голосования и пришёл к выводу, что её можно взломать за 20 минут.