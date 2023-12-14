Наука и технологии
19:40, 14 декабря 2023
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Следующий шаг Илона Маска – запуск собственного университета в Техасе

Обещающего революцию в STEM-образовании

Илон Маск снова набирает обороты. На этот раз инсайдеры объявили о запуске им собственного университета в Остине, штат Техас, посвященного науке, технологиям, инженерии и математике (STEM). Налоговые декларации показывают, что благотворительная организация Маска, The Foundation, подала заявку на получение статуса освобожденного от налогов фонда в прошлом году, указав инвестиции в размере 100 миллионов долларов от самого Маска.

Следующий шаг Илона Маска – запуск собственного университета в Техасе

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Предполагаемая школа, ориентированная на начальное и среднее образование, намерена получить аккредитацию Комиссии по колледжам Южной ассоциации колледжей и школ США. По сообщениям, Маск планирует расширить учебное заведение до полноценного университета, «предназначенного для образования на самом высоком уровне».

Этот шаг совпадает с растущей тенденцией среди влиятельных лиц, критикующих традиционное высшее образование, и Маск, похоже, присоединился к числу тех, кто ищет альтернативу идеологии, которую они воспринимают как «woke» идеологию в университетах.

Хотя конкретные мотивы Маска остаются неясными, технологический магнат имеет опыт реализации нестандартных проектов с грандиозными, ориентированными на человечество целями.

Станет ли университетское предприятие Маска разрушителем образовательного ландшафта — эта тема наверняка заинтересует как его сторонников, так и скептиков.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Илон Маск
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#университет
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#планы
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