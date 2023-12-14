Следующий шаг Илона Маска – запуск собственного университета в Техасе

Предполагаемая школа, ориентированная на начальное и среднее образование, намерена получить аккредитацию Комиссии по колледжам Южной ассоциации колледжей и школ США. По сообщениям, Маск планирует расширить учебное заведение до полноценного университета, «предназначенного для образования на самом высоком уровне».

Этот шаг совпадает с растущей тенденцией среди влиятельных лиц, критикующих традиционное высшее образование, и Маск, похоже, присоединился к числу тех, кто ищет альтернативу идеологии, которую они воспринимают как «woke» идеологию в университетах.

Хотя конкретные мотивы Маска остаются неясными, технологический магнат имеет опыт реализации нестандартных проектов с грандиозными, ориентированными на человечество целями.

Станет ли университетское предприятие Маска разрушителем образовательного ландшафта — эта тема наверняка заинтересует как его сторонников, так и скептиков.