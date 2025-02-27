Следы жизни на Марсе предложили искать лазером

В настоящее время Марс представляет собой сухую, суровую планету, подверженную воздействию космической радиации, что делает жизнь на нем маловероятной. Однако миллиарды лет назад на Марсе были реки, озера и даже неглубокий океан, что создавало более удобную среду, в которой могла существовать микробная жизнь. Если это так, то окаменелости этих древних микробов могут до сих пор существовать в марсианских горных породах.

Чтобы проверить эту идею, исследователи изучили пятимиллионнолетние гипсовые отложения в Алжире, которые похожи на некоторые марсианские минералы. Используя минилазерный прибор под названием LIMS (Laser Ablation Ionization Mass Spectrometry), они облучали образцы, чтобы проанализировать их химический состав. Результаты показали наличие окаменевших бактерий, подтвердив, что в таких породах может сохраняться древняя жизнь.