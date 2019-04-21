Слепой японец переплыл Тихий океан за 55 дней

Судно вышло из порта Сан-Диего 24 февраля и пришвартовалось в порту Иваки, Фукусима, 20 апреля. Компанию Ивамото составил штурман Дуглас Смит, однако судном, если верить сообщениям, полностью управлял японец.

Ивамото потерял зрение в 16 лет. Сейчас ему 52. Первую попытку переплыть Тихий океан он совершил в 2013 году, однако тогда завершить миссию не удалось. 24 февраля началась вторая попытка. В итоге японец плыл без остановки почти два месяца. Яхта преодолела расстояние, равное 14 тысячам км.

В 2018 году Ивамото объявил сбор средств на путешествие, но все деньги пообещал передать организациям, изучающим болезни глаз.