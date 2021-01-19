Слепому человеку вернули зрение с помощью искусственной детали для глаза

Имплантат роговицы ставится в карман между конъюнктивой и склерой глаза. Первым человеком, которому провели такую операцию стал 78-летний мужчина, потерявший зрение десять лет назад.

Ранее для восстановления зрения использовали донорские роговицы, но как и любые донорские органы, достать такие трудно. Искусственная роговица стала решением проблемы.

Её создали из пористого материала, который похож на внеклеточный матрикс, пишет «N + 1». Пересадка такой искусственной детали даже лучше пересадки реального органа: первая приживается быстрее и не может вызвать заражение.

Операция по установке имплантата заняла час. После реабилитации пациент смог увидеть людей и прочитать текст.