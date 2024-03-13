Слепые пещерные саламандры вышли на поверхность ради еды и размножения

Живущие исключительно в пещерных системах Юго-Восточной Европы, ольмы известны своей бледной кожей, рудиментарными глазами (бесполезными в темной среде) и необыкновенной продолжительностью жизни, достигающей столетия. Несмотря на причудливую адаптацию к пещерной жизни, новое исследование, опубликованное в журнале Ecology, показывает, что эти саламандры иногда покидают свои дома и выходят на поверхность.

Исследовательская группа наблюдала за ольмами в итальянских источниках в течение дня и ночи. Интересно, что ночью ольмы встречались чаще (28% случаев), чем днем (14%). Примечательно также, что в одном из источников ольмы встречались в 64% случаев.

Дополнительные доказательства их вылазок на поверхность были получены при исследовании некоторых пойманных ольм. 5 из 12 особей срыгивали земляных червей — вид, обитающий на поверхности, а не в пещерах. Это позволяет предположить, что ольмы выходят на поверхность и питаются этими червями, что объясняет их периодическую упитанность.

Хотя перемещение из темных глубин пещеры на поверхность требует значительных усилий, отдача от него кажется существенной. Исследователи предполагают, что ольмы могут даже размножаться в этих источниках, хотя и признают, что это сопряжено для них с опасностью.