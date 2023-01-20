Слетавшие к Луне манекены будут изучены

Во время последней миссии "Орион" отправился в зону повышенной радиации, расположенную почти в 435 000 км от Земли. Это среда, с которой сталкивались лишь несколько астронавтов "Аполлона" в 1960-х и 1970-х годах, и тогда измерительные приборы были не такими точными, как сегодня.