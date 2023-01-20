Слетавшие к Луне манекены будут изучены

Слетавшие к Луне манекены будут изученыДля будущих полетов человека
Три манекена, которые в конце прошлого года совершили полет к Луне и обратно на борту "Ориона", возвращаются в лаборатории. Исследователи хотели убедиться, что “Орион” готов к запуску живых астронавтов вокруг Луны, что произойдет в ходе миссии Artemis 2, старт которой запланирован на 2024 год.
Фото: NASA/Cory Huston
Командир Муникин Кампос, названный в честь инженера "Аполлона-13", был уложен в упаковочный ящик в Космическом центре NASA им. Кеннеди 10 января. Следующей его остановкой станет Космический центр NASA им. Джонсона. Данные о радиации и ускорении, полученные от манекенов, будут тщательно изучены, чтобы понять, насколько хорошо космический корабль "Орион" защитит людей во время будущих полетов на Луну.
Во время последней миссии "Орион" отправился в зону повышенной радиации, расположенную почти в 435 000 км от Земли. Это среда, с которой сталкивались лишь несколько астронавтов "Аполлона" в 1960-х и 1970-х годах, и тогда измерительные приборы были не такими точными, как сегодня.