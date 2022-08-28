Слежку за студентами во время экзаменов признали в США незаконной

Речь идёт о системе прокторинга Honorlock. Прокторингом называют процедуру наблюдения и контроля за дистанционным испытанием, то есть экзаменами. Система делала виртуальное сканирование комнаты студентов через веб-камеру.

Один из учащихся заявил, что установление такой слежки противоречит Четвёртой поправке к Конституции США, которая запрещает необоснованные обыски. Решение судьи в пользу студента важное и может послужить прецедентом для миллионов студентов страны. Использование таких инструментов, как Honorlock, резко возросло с начала пандемии COVID-19. Многие отмечают небезопасность такой процедуры.