Слишком близок к Илону Маску: Трамп объяснил отзыв кандидатуры главы NASA

Изначально Трамп предложил Айзекмана в декабре 2024 года, и кандидатура прошла все этапы согласования. Однако 31 мая Белый дом внезапно отозвал предложение, заявив, что глава NASA должен полностью поддерживать курс «Америка прежде всего».

6 июля на своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что Айзекмана порекомендовал Илон Маск, но он не знал, что Айзекман — «убеждённый демократ», не делавший взносов в республиканскую партию. Также Трамп посчитал некорректным назначение близкого к Маску человека, ведь NASA активно сотрудничает с компанией SpaceX.

Айзекман ответил 7 июля в соцсети X. Он подчеркнул, что знает Маска только по работе, и его пожертвования в обе партии были прозрачными — при этом в 10 раз больше он жертвовал республиканцам. Он добавил, что не жалеет о своём участии, но сожалеет о потерянном времени Сената, который занимался процессом шесть месяцев.