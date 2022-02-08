Слишком слабые двигатели истребителей заставили Китай отказаться от лазерного оружия

Боевой лазер воздушного базирования является перспективным оружием, которое способно поражать как другие средства авиации, так и объекты на земле и на море.

Выяснилось, однако, что J-20 не может пока потянуть такие технологии. Сейчас двигатель самолёта не может обеспечить энергией новые оружейные системы. Кроме того, двигатель не спешат модернизировать. Хотя силовые установки повышенной мощности для истребителей нового поколения должны были появиться ещё в 2020, этого не случилось.

Эксперты также пояснили, что рост расхода энергии негативно скажется на дальности полёта и манёвренности истребителя.