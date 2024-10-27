Сломанные машины для мороженного стали мемом в США. Так уже не будет

Небольшая справка: мем про автоматы для мороженого из McDonald’s — это интернет-шутка, высмеивающая то, как часто эти автоматы оказываются «неработающими». Когда посетители пытаются заказать мороженое или молочный коктейль, они нередко сталкиваются с надписью «Извините, аппарат временно не работает». Ситуация стала настолько частой, что породила целый культурный феномен, в котором пользователи соцсетей шутят о «загадочном» статусе этих машин. Основная причина, по которой автоматы для мягкого мороженого так часто не работают, — это их сложное устройство и длительный процесс очистки. Большинство ресторанов в США используют аппараты Taylor, которые требуют ежедневной тщательной чистки и длительной процедуры пастеризации для предотвращения роста бактерий. Этот процесс занимает несколько часов, а если что-то идет не так, то аппарат блокируется, и его приходится перезапускать или ждать техподдержку. Кроме того, ремонт и обслуживание аппаратов Taylors могут проводить только сертифицированные специалисты.

Исключение из DMCA позволит независимым техникам обойти цифровые блокировки на машинах для мягкого мороженого, что позволит им более эффективно диагностировать и устранять проблемы. Это особенно важно для McDonald’s, чьи машины для мягкого мороженого часто выходят из строя.