Слон научился использовать шланг для утреннего душа

Ее способность изменять положение шланга в зависимости от того, какую часть тела она моет, свидетельствует о сложном использовании инструментов, схожем с поведением других видов, таких как вороны. Примечательно, что Мэри предпочитала использовать шланг диаметром 24 мм и моя чаще левую сторону.

Исследование предполагает, что слоны могут интуитивно понимать, как работают шланги, из-за их сходства с хоботом.

Это уникальное поведение добавляет еще один пример использования инструментов животными, что ставит под сомнение мнение, что такие навыки редки.