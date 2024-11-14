Слон научился использовать шланг для утреннего душа

Опубликовано 14 ноября 2024, 06:451 мин.
Слон научился использовать шланг для утреннего душаУдивив исследователей
Мэри, азиатский слон в берлинском зоопарке, удивила исследователей, научившись использовать шланг для душа — поведение, ранее замеченное лишь у немногих животных. В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, говорится, что Мэри брала шланг хоботом и направляла его на себя, принимая душ до семи минут.
© Urban et al./Current Biology
Ее способность изменять положение шланга в зависимости от того, какую часть тела она моет, свидетельствует о сложном использовании инструментов, схожем с поведением других видов, таких как вороны. Примечательно, что Мэри предпочитала использовать шланг диаметром 24 мм и моя чаще левую сторону.
Исследование предполагает, что слоны могут интуитивно понимать, как работают шланги, из-за их сходства с хоботом.
Это уникальное поведение добавляет еще один пример использования инструментов животными, что ставит под сомнение мнение, что такие навыки редки.