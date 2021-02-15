Словакия начнёт продавать летающий автомобиль уже в 2023 году

Компания начала проводить лётные испытания AeroMobil в сентябре 2020 года. Данные с этих испытаний будут использоваться для сертификации машины в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности.

Первый летающий прототип AeroMobil представили в 2013 году. Через четыре года появилась первая коммерческая версия автомобиля с бензиновым двигателем.

Сейчас AeroMobil имеет длину 6,1 метра и ширину 2,2 метра (это со сложенным крылом). Машина должна разгоняться до 160 километров в час по шоссе. Крыло же имеет размах 8,8 метра. В полёте скорость AeroMobil достигает 260 километров в час. В машине могут поместиться два человека.