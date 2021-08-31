Наука и технологии
Сегодня в 13:11
Словакию вынудили отказаться от российской вакцины «Спутник V»Подоплёка тут политическая
Сегодня СМИ сообщили, что Словакия прекращает прививать людей российской вакциной «Спутник-V». Этот препарат не зарегистрирован в Евросоюзе.
Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения страны. Отмечается, что 31 августа — «последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу российской вакцины».
Словакия начала прививаться российским препаратом 7 июня. Вакцинироваться захотели более 15 тысяч жителей республики, в том числе вице-премьер и глава Минфина.
Дело в том, что покупка незарегистрированной вакцины вызвала правительственный кризис в Словакии. В итоге вице-премьера отправили в отставку.
В целом, страна получила от России 200 тысяч доз «Спутника V», однако решила использовать только 40 тысяч.