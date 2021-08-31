​​Словакию вынудили отказаться от российской вакцины «Спутник V»

Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения страны. Отмечается, что 31 августа — «последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу российской вакцины».

Словакия начала прививаться российским препаратом 7 июня. Вакцинироваться захотели более 15 тысяч жителей республики, в том числе вице-премьер и глава Минфина.

Дело в том, что покупка незарегистрированной вакцины вызвала правительственный кризис в Словакии. В итоге вице-премьера отправили в отставку.

В целом, страна получила от России 200 тысяч доз «Спутника V», однако решила использовать только 40 тысяч.