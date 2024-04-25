Словения стала частью планов NASA по Луне и другим ресурсам космоса

Соглашения Artemis, созданные в 2020 году, описывают лучшие практики ответственного освоения космоса, основываясь на существующих договорах. Подписанты соглашаются с такими принципами, как прозрачность, сотрудничество и устойчивое использование космических ресурсов, в том числе Марса и Луны. «Словения присоединяется к принципам… мирного использования космоса как общего блага человечества», — заявил на церемонии подписания, представитель страны.

США также видят перспективу в космических устремлениях Словении. Посол США в Словении Джейми Харпутлиан отметил: «Мы признаем Словению как растущего лидера в космосе… Мы с нетерпением ждем возможности вывести наше сотрудничество… на новые рубежи».