Случится ли ещё один бэби-бум в мире

По данным Bank of America Research за последние шесть недель, 11% американцев пытались завести ребёнка в следующем году. В период с июня 2020 года по июнь 2021 года количество родов увеличилось на 3,3%, а продажи тестов на беременность выросли.

А вот с 2019 по 2020 год уровень рождаемости в США упал на 4%. Это самое значительно падение за почти 50 лет. Несмотря на позитивные заявления некоторых экспертов, демограф Дженнифер Сюба (Jennifer D. Sciubba) считает, что бэби-бума ждать не стоит. Она отметила, что данный эффект по приросту рождаемости обусловлен лишь тем, что люди откладывали момент, чтобы завести ребёнка, из-за пандемии.

Демограф пояснила, что падение рождаемости — не просто последствия пандемии. Это продолжение десятилетней тенденции. Женщины теперь не стремятся заводить детей в таких количествах, как раньше. И это глобальный тренд.

Сюба сравнила нынешнюю активность в США с естественными пиками и спадами в других странах, таких как Россия, где уровень рождаемости один из самых низких в мире. Она вспомнила, как люди ссылались на подобные всплески в стране как на свидетельство бэби-бума, которого так и не произошло.