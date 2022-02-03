Слухи: Microsoft планирует пересмотреть свои планы по смешанной реальности

По крайней мере, один из источников издания считает, что это конец для гарнитуры. Другие же сообщают, что Microsoft заключила соглашение о сотрудничестве с Samsung для разработки нового устройства смешанной реальности, что вызвало внутренний раскол в подразделении AR Microsoft.

Однако представитель Microsoft Фрэнк Шоу опроверг информацию о том, что HoloLens мертва, назвав ее “важной частью планов компании”, при этом компания отказалась говорить с Business Insider о партнерстве с Samsung.

Сотрудники подразделения смешанной реальности, с которыми беседовало издание, сказали, что различные фракции в команде спорят о том, на каком направлении следует сосредоточиться. Некоторые считают, что команде следует удвоить усилия по созданию собственного оборудования, в то время как другие полагают, что лучше разработать программную платформу для метавселенной, которую смогут использовать другие компании.