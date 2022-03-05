Слухи о легализации пиратства в России из-за санкций оказались ложью

Министерство сообщило ТАСС, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и не поддерживает их. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО.

Ранее о приостановке продажи продуктов и услуг в стране заявила Microsoft. В документе, на который ссылались журналисты «Коммерсанта», якобы говорилось, что освобождение от ответственности наступит только в случае, если у программы нет аналогов российского производства. Таблица, как утверждалось, называлась «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».