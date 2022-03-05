Слухи о легализации пиратства в России из-за санкций оказались ложью

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Слухи о легализации пиратства в России из-за санкций оказались ложьюМинцифры такое не поддерживает
Издание «Коммерсант» ранее выпустило материал о том, что российские власти введут пакет мер поддержки и готовы отказаться от уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Минцифры опровергло эти сообщения.
Министерство сообщило ТАСС, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и не поддерживает их. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО.
Ранее о приостановке продажи продуктов и услуг в стране заявила Microsoft. В документе, на который ссылались журналисты «Коммерсанта», якобы говорилось, что освобождение от ответственности наступит только в случае, если у программы нет аналогов российского производства. Таблица, как утверждалось, называлась «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».
Источник: ТАСС