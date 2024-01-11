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Наука и технологии
19:18, 11 января 2024
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Слуховые аппараты снизили риск смерти у людей с потерей слуха

Это самый главный фактор

Учёные из Университета Южной Калифорнии исследовали данные, собранные с 1999 по 2012 год о 1863 взрослых с потерей слуха. Оказалось, что люди, потерявшие слух, которые регулярно пользовались слуховыми аппаратами, рисковали внезапно умереть на 25% меньше, чем те, кто такие устройства не использовал.

Всего 237 человек среди всех изученных использовали слуховые аппараты как минимум раз в неделю, пять часов в неделю или половину времени. При этом 1483 человека с потерей слуха никогда не пользовались слуховыми аппаратами.

В более ранних исследованиях отмечалось, что потеря слуха, если никак не лечить это состояние или не социализироваться, ведёт к повышенному риску смерти из-за социальной изоляции, развития деменции и депрессии.

А регулярное ношение слуховых аппаратов, но не реже раза в неделю, увеличивает продолжительность жизни на 25%. Этническая или социальная принадлежность, уровень потери слуха, доход, образование и прочие подобные факторы на продолжительность жизни не влияют.

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