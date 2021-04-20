Служба внешней разведки России открыла приёмную в теневом интернете

Как пишет «Медуза», СВР не объявляла об открытии приёмной публично. Но в декабре 2020 года на главной странице сайта Службы внешней разведки появилось сообщение о приёмной. В нём сказано, что «если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности РФ, то можете направить её нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приёмную службы в сети Tor».

Уточняется, что приёмная СВР расположена по адресу в доменной зоне .onion. Ведомство также предлагает шифровать сообщения об угрозах с помощью PGP. Чтобы прочитать ответ Службы внешней разведки, пользователю понадобится специальный код из пяти английских слов.