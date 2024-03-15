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Наука и технологии
Опубликовано 15 марта 2024, 00:45
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Слышали про ChatGPT, но не знаете, как им пользоваться? Сейчас поможем

От теории к практике
Описаны сценарии использования ИИ-чатбота ChatGPT. В 2023 году искусственный интеллект (ИИ) стал мейнстримом, поэтому в 2024 году от него никто не откажется. ChatGPT, одна из самых популярных ИИ-моделей, обладает широким спектром применения. В недавней статье на Хабре пользователь под ником SSul рассмотрел, как эффективно использовать ChatGPT в бесплатной версии, фокусируясь на изучении теории и практических применениях.

Сценарий № 1: Быстрое изучение теории

  • Ситуация: вам нужно подготовиться к собеседованию или освежить знания по теме.

  • Решение: используйте ChatGPT для генерации объяснений и примеров.

  • Преимущества: индивидуализированное обучение и быстрый доступ к информации.

  • Недостатки: необходимость корректного формулирования запросов.

Сценарий № 2: Изучение английского языка

  • Ситуация: вам нужно повторить правила использования артиклей.

  • Решение: ChatGPT может создать тест на использование артикля «the» с последующим анализом ошибок.

  • Преимущества: практика «разговорных» навыков, использование нейросети в качестве словаря и грамматического справочника.

  • Недостатки: ограниченность в генерации сложных диалогов.

Слышали про ChatGPT, но не знаете, как им пользоваться? Сейчас поможем
© Ferra

Сценарий № 3: Решение практических задач

  • Ситуация: вам нужно разобраться с GraphQL.

  • Решение: ChatGPT может помочь вам сгенерировать код для сложных запросов, в том числе написать код для получения связанных данных в GraphQL.

  • Преимущества: помощь в решении сложных задач и автоматизация рутинных операций.

  • Недостатки: острая необходимость проверки сгенерированного кода.

ChatGPT — это мощный инструмент и вышеприведенные примеры не покрывают весь его функционал, но он не является панацеей. Помните об этом.