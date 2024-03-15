Слышали про ChatGPT, но не знаете, как им пользоваться? Сейчас поможем

От теории к практике

Описаны сценарии использования ИИ-чатбота ChatGPT. В 2023 году искусственный интеллект (ИИ) стал мейнстримом, поэтому в 2024 году от него никто не откажется. ChatGPT, одна из самых популярных ИИ-моделей, обладает широким спектром применения. В недавней статье на Хабре пользователь под ником SSul рассмотрел, как эффективно использовать ChatGPT в бесплатной версии, фокусируясь на изучении теории и практических применениях.