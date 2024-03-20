Смарт-часы с камерами могут получить второй шанс

Удобство смарт-часов неоспоримо. Современные модели предлагают связь через сообщения, звонки и уведомления, музыку и даже приложения от сторонних разработчиков, что делает их подходящим вариантом для коротких вылазок без телефона. Однако отсутствие камеры остается серьезным препятствием на пути к полной независимости от телефона.

Встроенная камера не только позволит запечатлеть спонтанные моменты, но и откроет дополнительные возможности. Интеграция с Google Lens может позволить распознавать объекты, переводить текст на лету или улучшать позиционирование с помощью визуальных подсказок, подобных Live View в Google Maps. Смарт-часы с камерами могут даже стать ступенькой на пути к будущим AR-технологиям, потенциально прокладывая путь к AR-очкам. Их больший размер по сравнению с очками обеспечивает больше места для размещения необходимых компонентов.

Еще одна интересная возможность — видеозвонки, о чем свидетельствуют прошлые эксперименты Fitbit и ориентированные на детей устройства вроде Verizon Gizmo.

Оптимальное расположение камеры остается под вопросом. Фронтальная камера, как у смартфонов, была бы идеальна для видеозвонков, но боковое или верхнее расположение может быть более практичным для съемки окружающего мира. Фронтальная камера потребует неудобного наклона часов для съемки фотографий, в то время как верхнее расположение позволит использовать экран в качестве видоискателя.

Возвращение камер в смарт-часы зависит от тщательности их реализации. Если Google и его партнеры будут работать над этим, используя достижения в области времени автономной работы и возможностей подключения, смарт-часы с камерами могут превратиться из диковинки в ценный инструмент.