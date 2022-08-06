Смарт-часы с распознаванием лица будут использовать для отслеживания преступников

В мае правительство заключило контракт с британской технологической компанией Buddi Limited на поставку устройств для наблюдения за "определенными группами" в рамках службы спутникового слежения Министерства внутренних дел. Эта схема должна быть внедрена с осени по всей Великобритании, первоначальные затраты составят 6 млн фунтов стерлингов.

В документах, с которыми ознакомилась газета The Guardian, Министерство внутренних дел заявляет, что схема будет включать в себя "ежедневный мониторинг лиц, подлежащих иммиграционному контролю", с требованием постоянно носить либо браслет на лодыжке, либо смарт-часы.

Фотографии, сделанные с помощью смарт-часов, будут сверяться с биометрическими изображениями лиц в системах Министерства внутренних дел, а если проверка изображения не удастся, то проверку придется проводить вручную. Данные будут передаваться в Министерство внутренних дел, Минюст и полицию, при этом представители Министерства внутренних дел добавляют: "Передача этих данных полиции не является чем-то новым".

МВД страны заявляет, что схема смарт-часов будет предназначена для иностранных граждан, осужденных за уголовное преступление, а не для других групп, таких как просители убежища.