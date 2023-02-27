Наука и технологии
10:35, 27 февраля 2023
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Смартфон-хамелеон: Tecno показала свою технологию смены цвета задней панели

Можно в приложении настраивать любой цвет

Tecno представила на Mobile World Congress (MWC) новую технологию для корпуса Chameleon. При в заднюю панель смартфона, она может воспроизводить широкий спектр цветовых узоров.

Смартфон-хамелеон: Tecno показала свою технологию смены цвета задней панели

Фото: Tecno

Chameleon представляет собой технологию призм с электрическим управлением. Контролируя положение материала, можно добиться изменений преломления света. Это создаёт широкий спектр переливающихся цветов.

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Фото: GSMArena

Управлять Chameleon можно вручную с помощью программного обеспечения. Оно позволяет либо выбирать из 1600 различных цветов, либо настраивать их смену автоматически в зависимости от состояния батареи, музыки или уведомлений. Материал может менять цвет за 0,03 секунды. Он также имеет незначительное энергопотребление: 100 изменений в течение дня требуют столько же энергии, сколько просмотр 5-минутного видео.

Хотя новая технология ещё не используется в устройствах, скорее всего, мы увидим смартфон Tecno с Chameleon уже скоро.

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