Смартфон-хамелеон: Tecno показала свою технологию смены цвета задней панели

Управлять Chameleon можно вручную с помощью программного обеспечения. Оно позволяет либо выбирать из 1600 различных цветов, либо настраивать их смену автоматически в зависимости от состояния батареи, музыки или уведомлений. Материал может менять цвет за 0,03 секунды. Он также имеет незначительное энергопотребление: 100 изменений в течение дня требуют столько же энергии, сколько просмотр 5-минутного видео.

Хотя новая технология ещё не используется в устройствах, скорее всего, мы увидим смартфон Tecno с Chameleon уже скоро.