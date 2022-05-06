Смартфон научили быстро измерять артериальное давление без манжеты и стетоскопа

Это датчик собирает данные фотоплетизмограммы. Фотоплетизмограмма представляет собой результат регистрации изменений, возникающих при наполнении мелких сосудов кровью в зависимости от фазы сердечного цикла.

Эти данные, а также сигналы ЭКГ применялись для обучения нейросети. Всего было сделано около 500 записей одного человека в различных условиях (например, при физической нагрузке или в состоянии покоя). Сигналы также потребовалось очистить от помех.

Учёные пояснили, что полученная система может быть настроена на параметры организма конкретного пользователя. Для измерений не понадобятся манжеты и стетоскопы, нужен только чехол с датчиком. Точность измерения артериального давления системой составляет около 96 процентов.