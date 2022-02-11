Смартфон научили определять уровень свёртываемости крови

Обычный метод определения свёртываемости крови требует много крови. Процедуру нельзя проводить дома. Теперь же, благодаря алгоритмам учёных, можно проводить подобные измерения полностью автоматически с помощью вибромоторов смартфона.

Исследователи утверждают, что необходим только простой набор реагентов, ускоряющих свертывание крови, помимо смартфона. Дело в том, что в результате сворачивания в крови образуется много белковых волокон. Они мешают движению частиц в жидкости, например, микрочастиц из меди. Их поместить в каплю сворачивающейся крови, а затем подвергнуть разным типам вибраций. Это позволяет оценить свёртываемость крови почти с высокой точностью, как в лабораторных тестах.

Отмечается, что общая себестоимость одного теста с помощью смартфона составляет около 2,5 рублей.