Смартфон научили определять уровень свёртываемости крови

Смартфон научили определять уровень свёртываемости кровиОдин такой тест стоит 2,5 рублей
Обычный метод определения свёртываемости крови требует много крови. Процедуру нельзя проводить дома. Теперь же, благодаря алгоритмам учёных, можно проводить подобные измерения полностью автоматически с помощью вибромоторов смартфона.
Исследователи утверждают, что необходим только простой набор реагентов, ускоряющих свертывание крови, помимо смартфона. Дело в том, что в результате сворачивания в крови образуется много белковых волокон. Они мешают движению частиц в жидкости, например, микрочастиц из меди. Их поместить в каплю сворачивающейся крови, а затем подвергнуть разным типам вибраций. Это позволяет оценить свёртываемость крови почти с высокой точностью, как в лабораторных тестах.
Отмечается, что общая себестоимость одного теста с помощью смартфона составляет около 2,5 рублей.