Смартфоны Huawei перестали доставлять в США

PC Magazine пытался переслать Huawei P30 из своего британского офиса в американский. Однако через несколько дней после отправки журналисты получили смартфон обратно. Из-за того, что отправитель указала IMEI телефона, курьерские службы знали, что внутри коробки находится Huawei. Компания Parcelforce, которая занималась доставкой на территории Британии, спокойно отправила посылку к месту назначения, а вот уже там её партнёр FedEx не стал передавать смартфон получателю и выслал его обратно.
Twitter: Sascha Segan
Никакой ссылки на конкретный закон в сообщении FedEx не было. Стоит отметить, что американские власти не издавали никаких указов, которые бы запрещали доставку телефонов Huawei в страну.
PC Magazine сообщает, что обратилась к другой американской компании UPS, и та без проблем согласилась отправить посылку.