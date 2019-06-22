Смартфоны Huawei перестали доставлять в США

Никакой ссылки на конкретный закон в сообщении FedEx не было. Стоит отметить, что американские власти не издавали никаких указов, которые бы запрещали доставку телефонов Huawei в страну.

PC Magazine сообщает, что обратилась к другой американской компании UPS, и та без проблем согласилась отправить посылку.