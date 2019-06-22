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Смартфоны Huawei перестали доставлять в США

Из-за торговой войны
Издание PC Magazine рассказало о том, что курьерская и логистическая компания FedEx отказалась доставить китайский смартфон Huawei P30 из Великобритании в США. Компания аргументировала отказ торговой войной между США и Китаем.

PC Magazine пытался переслать Huawei P30 из своего британского офиса в американский. Однако через несколько дней после отправки журналисты получили смартфон обратно. Из-за того, что отправитель указала IMEI телефона, курьерские службы знали, что внутри коробки находится Huawei. Компания Parcelforce, которая занималась доставкой на территории Британии, спокойно отправила посылку к месту назначения, а вот уже там её партнёр FedEx не стал передавать смартфон получателю и выслал его обратно.

Надпись на коробке: «Посылка была возвращена FedEx по причине проблемы, имеющейся у правительства США и Huawei с китайским правительством».

Twitter: Sascha Segan

Никакой ссылки на конкретный закон в сообщении FedEx не было. Стоит отметить, что американские власти не издавали никаких указов, которые бы запрещали доставку телефонов Huawei в страну.

PC Magazine сообщает, что обратилась к другой американской компании UPS, и та без проблем согласилась отправить посылку.

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