Смартфоны и компьютеры опять подорожают: Samsung поднимет цены на чипы

Как сообщает Bloomberg, рассмотрение вопроса о повышении цен является ответом на то, что в мире дорожает сырье и логистика. Ожидается, что повышение цен будет зависеть от сложности производимых компонентов, но это все равно означает, что в конечном итоге придется платить за них на 15-20% больше.

Samsung является крупным игроком в полупроводниковой промышленности, она производит процессоры для широкого спектра отраслей, запоминающие устройства, системы хранения данных и производственные решения, которые позволяют производить другие полупроводниковые продукты. Рост цен на 20% во всех этих секторах неизбежно приведет к росту цен на любые продукты, в которых используются компоненты Samsung.

Пока что Samsung никаких комментариев не давала.