Смартфоны и планшеты Google начнут создавать из переработанного мусора

Первые шаги к экологичности Google сделает уже к концу текущего года, с запуском «пока ещё не анонсированного» продукта. Вероятно, это будут новые смарт-колонки.

По всей видимости, компания собирается использовать при изготовлении гаджетов не стандартные материалы, а переработанные из пластиковых бутылок. Изменения коснутся всех продуктов под брендом Google: смарт-колонок, смартфонов Pixel, ноутбуков. Поставлять их компания уже в следующем году будет с нулевым уровнем выброса углерода. Сообщается, что Google уже удалось сократить на 40% выбросы, перейдя на поставки при помощи грузовых судов, вместо самолётов.