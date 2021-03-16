Смартфоны можно будет разблокировать подмигиванием

Система называется одновременной двухфакторной проверкой личности (C2FIV). Она требует, чтобы пользователь записал короткое видео с лицом. Нужно также прочесть вслух определённую фразу. Затем необходим загрузить ролик на устройство для авторизации. Система будет далее требовать для взода сразу и само лицо, и определённый жест.

Сообщается, что C2FIV полагается на нейронную сеть, которую натренировали на датасете из 8000 видеороликов. Люди на роликах подмигивали, улыбались или поднимали брови.

Система должна быть надёжнее. Как говорит её создатель, даже если кто-то получить доступ к вашему устройству, он никогда не узнаёт, какой жест вы используете для разблокировки.