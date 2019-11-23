Смартфоны научат определять старческое слабоумие

Исследователи применяли методы машинного обучения, чтобы на основе особенностей речи человека определять начало развития возрастного слабоумия. Технология анализирует громкость, интонации, высоту и просодию в голосе.

«Инструмент прежде всего способен заменить существующие субъективные, затратные по времени методы, которые имеют ограниченную диагностическую точность», — говорит автор исследования.

Эти методы включают в себя формализованные интервью и тесты для оценки способностей пациента к различной умственной деятельности.

Приложение для смартфона окажется гораздо легче в использовании. Пациенту нужно будет лишь прослушать список из 15 слов и повторить те, что он запомнил.

Автор разработки сообщил, что она находится на ранней стадии. Доступ к приложению люди смогут получить через пять-десять лет.