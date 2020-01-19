Смартфоны назвали одной из причин, по которой не становятся космонавтами

В 2012 и 2018 году проходили два открытых набора в отряд космонавтов. По их результатам Роскосмос выбрал 16 кандидатов. В июне 2020 завершится уже третий открытый набор, который стартовал в июне 2019.

В материалах ЦПК указано, что чаще всего в 2018 году претендентов отсеивали из-за болезней органов зрения. На втором месте оказались терапевтические заболевания, а на третьем — ЛОР-заболевания.

Врачи центра считают, что увеличение количества людей с проблемами со зрением вызвано возросшей нагрузкой на глаза из-за использования персональных компьютеров и смартфонов.