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Смартфоны назвали одной из причин, по которой не становятся космонавтами
Они портят зрение
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) рассказал журналистам, что в 2018 году проблемы со зрением стали основной причиной, по которой люди не проходили отбор в отряд космонавтов. Врачи центра связывают распространённость глазных заболеваний с увлечением гаджетами.
В 2012 и 2018 году проходили два открытых набора в отряд космонавтов. По их результатам Роскосмос выбрал 16 кандидатов. В июне 2020 завершится уже третий открытый набор, который стартовал в июне 2019.
В материалах ЦПК указано, что чаще всего в 2018 году претендентов отсеивали из-за болезней органов зрения. На втором месте оказались терапевтические заболевания, а на третьем — ЛОР-заболевания.
Врачи центра считают, что увеличение количества людей с проблемами со зрением вызвано возросшей нагрузкой на глаза из-за использования персональных компьютеров и смартфонов.