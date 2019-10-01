Наука и технологии
Сегодня 19:04
Смартфоны обвинили в развитии депрессии
С зависимостью от гаджетов надо бороться
Ранние исследования показывали, что между зависимостью от смартфонов и симптомами депрессии есть связь. Но было не очень понятно, что возникает первее. То ли депрессия заставляет людей уходить с головой в виртуальный мир, то ли соцсети и игры вызывают безотчётную грусть. Учёные попытались ответить на этот вопрос.
Для этого исследователи из Аризонского университета изучили 346 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Степень зависимости и симптомы депрессии от смартфона они определяли при помощи опросника и интервью. Причём делалось это дважды.
В итоге учёные пришли к выводу, что «зависимость от смартфона напрямую предсказывает последующие симптомы депрессии». Они порекомендовали людям пересмотреть своё отношение к гаджетам и попробовать ограничить взаимодействие с ними.
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