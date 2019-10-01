Смартфоны обвинили в развитии депрессии

Для этого исследователи из Аризонского университета изучили 346 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Степень зависимости и симптомы депрессии от смартфона они определяли при помощи опросника и интервью. Причём делалось это дважды.

В итоге учёные пришли к выводу, что «зависимость от смартфона напрямую предсказывает последующие симптомы депрессии». Они порекомендовали людям пересмотреть своё отношение к гаджетам и попробовать ограничить взаимодействие с ними.