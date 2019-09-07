Смартфоны опаснее для женщин, чем для мужчин

Мужчины, как правило, имеют более длинную шею. И из-за этого, когда они смотрят вниз на смартфон в руке, изгиб в шее приходится на верхнюю часть. А вот у женщин зона изгиба находится ближе к грудной клетке. В итоге голова выдвигается немного вперёд. Это приводит к излишней нагрузке на шейные позвонки и вызывает боли в шее и челюсти.

Чтобы в этом убедиться, исследователи сделали рентгеновские снимки людей — 10 женщин и 12 мужчин — во время, когда они использовали планшеты. Один из авторов работы заявил, что советует людям в целом меньше использовать гаджеты в таком положении. Женщинам же он порекомендовал попробовать найти более удобное положение.