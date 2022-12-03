Смартфоны помогли предсказать вероятность умереть в течение пяти следующих лет

16:52, 03 декабря 2022
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Смартфоны помогли предсказать вероятность умереть в течение пяти следующих летБлагодаря отслеживанию активности
Учёные из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне смогли с помощью смартфона, а точнее приложений для мониторинга активности, предсказать риск смерти человека в течение пяти следующих лет.
Фото: Unsplash
Исследователи проанализировали данные людей, активность которых фиксировалась в течение одной недели. По этим данным учёные смогли рассчитать примерную скорость ходьбы. Используя также демографические характеристики, исследователи смогли предсказать вероятность смерти человека в течение пяти лет с точностью около 70% вне зависимости от возраста и пола.
Учёные говорят, что такой пассивный сбор данных позволит отслеживать риски смертности на уровне целого населения.