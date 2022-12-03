Смартфоны помогли предсказать вероятность умереть в течение пяти следующих лет

Исследователи проанализировали данные людей, активность которых фиксировалась в течение одной недели. По этим данным учёные смогли рассчитать примерную скорость ходьбы. Используя также демографические характеристики, исследователи смогли предсказать вероятность смерти человека в течение пяти лет с точностью около 70% вне зависимости от возраста и пола.

Учёные говорят, что такой пассивный сбор данных позволит отслеживать риски смертности на уровне целого населения.