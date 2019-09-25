Смартфоны помогут спасти жизни детей в бедных странах

Проект профинансировали Фонд Рокфеллера, Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и Всемирный банк. Всего было потрачено $100 миллионов. Проект в скором времени будет расширен и охватит 10 бедных стран. К 2030 году планируется предотвратить 6 миллионов смертей женщин и детей.

Суть проекта в том, чтобы предоставить работникам здравоохранения инструменты для анализа данных, которые позволили бы им понять, на каких отдельных семьях и общинах стоит сосредоточиться. То есть, программы будут определять наиболее уязвимых членов сообществ.

Отметим, в недавнем докладе ООН говорится, что каждые 11 секунд в мире умирает ребёнок или беременная женщина. Конечно, большинство случаев связаны с бедными странами, в которых люди не получают необходимой медицинской поддержки.